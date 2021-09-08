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Серійного злодія із Дрогобича запроторили на 5 років за ґрати

Наталя Дуляба

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Суд виніс вирок 30-річному зловмиснику, який у Дрогобичі обкрадав квартири, гаражі та навіть намагався «обчистити» церкву. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про 30-річного дрогобиччанина, який вже був неодноразово судимим. Встановлено, що він регулярно вчиняв майнові злочини, «спеціалізувався» в основному на крадіжках із квартир, гаражів та інших нежитлових приміщень.

Крім цього, торік у липні зловмисник серед ночі проник у катедральний собор Пресвятої Трійці у Дрогобичі і намагався поцупити 18 тисяч гривень. Скоїти задумане йому не вдалось, оскільки злодія спіймали на «гарячому» священнослужителі.

Загалом фігурант справи накрав на понад 140 тисяч гривень.

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За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.15, ч.3 ст.185, ч.2 ст.190 (крадіжки та шахрайство) ККУ. Нещодавно суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 5 років і 3 місяці тюрми.

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