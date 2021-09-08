Під час пожежі в Яворові загинув пенсіонер

В Яворові під час пожежі у власному будинку загинув 71-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок стався у вівторок, 7 вересня, в Яворові. Тут орієнтовно о 09:11 год. виникла пожежа у цегляному житловому будинку. Загорання сталось на другому, мансардному поверсі.

Внаслідок пожежі загинув 71-річний власник помешкання.

Як уточняють у ДСНС Львівщини, на момент прибуття рятувальників з будівлі вже вибивався густий дим. Через сильне задимленням вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Загиблого чоловіка вони виявили під час розвідки.

Реклама партнерів

На те, аби загасити полум’я, 12 пожежникам знадобилось більше години. Вогонь встиг знищити дах будинку і мансардний поверх.

Наразі причини виникнення займання та інші обставини події встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.