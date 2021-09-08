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Під час пожежі в Яворові загинув пенсіонер

Наталя Дуляба

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В Яворові під час пожежі у власному будинку загинув 71-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок стався у вівторок, 7 вересня, в Яворові. Тут орієнтовно о 09:11 год. виникла пожежа у цегляному житловому будинку. Загорання сталось на другому, мансардному поверсі.

Внаслідок пожежі загинув 71-річний власник помешкання.

Як уточняють у ДСНС Львівщини, на момент прибуття рятувальників з будівлі вже вибивався густий дим. Через сильне задимленням вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Загиблого чоловіка вони виявили під час розвідки.

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На те, аби загасити полум’я, 12 пожежникам знадобилось більше години. Вогонь встиг знищити дах будинку і мансардний поверх.

Наразі причини виникнення займання та інші обставини події встановлюються.

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