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На Золочівщині не розминулися автобус та два легковики

Вероніка Рой

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У вівторок, 7 вересня, рятувальникам довелося ліквідовувати наслідки потрійної ДТП в селі у Золочівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

ДТП сталася 22:57 у селі Плугів Золочівського району відбулось зіткнення автобуса EOS автомобілів Audi A6 та Daewoo Lanos.

На місце події були направлені рятувальники. З метою запобігання загоряння, рятувальники відключили акумуляторну батарею в автомобілі Audi A6. Також рятувальники проводили роботи по змиванню дорожнього полотна від розлитих паливно-мастильних матеріалів.

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До ліквідації наслідків ДТП залучили чотирьох рятувальників та 1 одиниця спецтехніки.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС

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