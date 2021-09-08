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На Львівщині затримали контрабанду насіння коноплі на 100 тисяч гривень

Ольга Денисяка

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Вночі 8 вересня через пункт пропуску на Львівщині українець намагався ввезти в країну насіння коноплі вартістю майже 100 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської митниці.

Інцидент трапився на митному пості «Смільниця –Кросценко».

Там 32-річний українець, що наразі живе у Чехії, намагався ввезти в Україну насіння коноплі. При цьому він обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив, що не має товарів, які обмежені до ввезення на територію України. Те ж саме чоловік зазначив і під час усного опитування митниками.

Однак автомобіль оглянули детальніше. В багажнику знайшли 113 упаковок насіння коноплі.

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За цим фактом склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 (Порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю) Митного кодексу України.

Товар, орієнтованою вартістю майже 100 тисяч гривень,  вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.

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Фото: львівська митниця

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