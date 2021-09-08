ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканців Львівщини попереджають про енергетики з небезпечним складником

Вероніка Рой

|

Мешканців Львівщини закликали не купувати енергетики HELL FOCUS, у яких виявили небезпечний складник – оксид етилен. Про це Львівському порталу повідомили у Держспоживслужбі Львівської області.

У сировині, що використовувалась під час виготовлення енергетичного напою HELL FOCUS, виявили небезпечний складник – оксид етилен. Зафіксували цей компонент в енергетик ще 3 вересня.

У Держспоживслужбі інформують, що енергетики постачає на ринок ADE-Orangen-Mango-Grundstoff Він був експортований в Україну київському товариству «ХЕЛЛ ЕНЕРДЖІ ДРІНКС».

Реклама партнерів

Також усіх операторів ринку закликали негайного вилучити енергетики з обігу.

У разі виявлення даної невідповідної продукції в обігу просять негайно повідомити Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області за тел.:(032) 2526929.

Як відомо, оксид етилену є токсичною речовиною, вважається канцерогеном. Також це є промисловий хімікат, який   використовують, зокрема, для стерилізації медичного приладдя.

Нагадаємо, нещодавно у Держпродспоживслужбі закликали не купувати йогурти італійського виробника Granarolo, оскільки в них виявили перевищення одного зі стабілізаторів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів