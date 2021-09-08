Мешканців Львівщини попереджають про енергетики з небезпечним складником

Мешканців Львівщини закликали не купувати енергетики HELL FOCUS, у яких виявили небезпечний складник – оксид етилен. Про це Львівському порталу повідомили у Держспоживслужбі Львівської області.

У сировині, що використовувалась під час виготовлення енергетичного напою HELL FOCUS, виявили небезпечний складник – оксид етилен. Зафіксували цей компонент в енергетик ще 3 вересня.

У Держспоживслужбі інформують, що енергетики постачає на ринок ADE-Orangen-Mango-Grundstoff Він був експортований в Україну київському товариству «ХЕЛЛ ЕНЕРДЖІ ДРІНКС».

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Також усіх операторів ринку закликали негайного вилучити енергетики з обігу.

У разі виявлення даної невідповідної продукції в обігу просять негайно повідомити Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області за тел.:(032) 2526929.

Як відомо, оксид етилену є токсичною речовиною, вважається канцерогеном. Також це є промисловий хімікат, який використовують, зокрема, для стерилізації медичного приладдя.

Нагадаємо, нещодавно у Держпродспоживслужбі закликали не купувати йогурти італійського виробника Granarolo, оскільки в них виявили перевищення одного зі стабілізаторів.

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