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Львів’янка стала чемпіонкою України з гирьового спорту

Ольга Денисяка

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Львів’янка Анжеліка Намєснік виборола шість золотих медалей на чемпіонаті України з гирьового спорту. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Загалом збірна команда Львівщини виборола 15 медалей у різних дисциплінах на чемпіонаті, який пройшов у Києві.

Вже вкотре рекордну кількість золотих медалей для Львівщини приносить Анжеліка Намєснік. Спортсменка стала першою у сумі двоборства, у поштовху гир за довгим циклом і у ривку гирі як серед дорослих, так і серед юніорок.

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Віцечемпіонкою серед юніорок стала Оксана Чудійович. Чемпіоном серед юніорів у сумі двоборства став Микола Шалан.

У поштовху гир за довгим циклом серед юніорів золото виборов Данило Вишинський. Він також став бронзовим призером серед дорослих.

Серед аматорів чемпіонкою у поштовху гир за довгим циклом стала Марія Тимченко, а у ривку з довільною зміною рук вона стала срібною призеркою. Також серед аматорів у ривку з довільною зміною рук срібло виборов представник Східницької громади Андрій Багрій.

Золоті медалі серед ветеранів вибороли Ігор Романів та Володимир Андрейчук.

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Фото: ЛОДА

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