У під’їзді багатоповерхівки на Сихові торгували наркотиками

На лаві підсудних опинився 34-річний львів’янин, якого викрили на торгівлі наркотиками. Чоловік продавав метадон просто у під’їзді власного будинку на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.
Йдеться про 34-річного львів’янина, який заробляв на торгівлі наркотиками. Встановлено, що чоловік незаконно зберігав та збував метадон. Аби продати наркотичний засіб, йому не доводилось далеко йти – по «товар» клієнти приходили просто у під’їзд однієї з багатоповерхівок на Сихові, в якій жив обвинувачений.
Під час обшуків у квартирі фігуранта справи також виявили й вилучили канабіс.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно) ККУ.
Правоохоронці вже завершили розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду, який і обиратиме покарання для 34-річного наркоторговця.
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Наталя Дуляба