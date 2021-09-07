У під’їзді багатоповерхівки на Сихові торгували наркотиками

На лаві підсудних опинився 34-річний львів’янин, якого викрили на торгівлі наркотиками. Чоловік продавав метадон просто у під’їзді власного будинку на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про 34-річного львів’янина, який заробляв на торгівлі наркотиками. Встановлено, що чоловік незаконно зберігав та збував метадон. Аби продати наркотичний засіб, йому не доводилось далеко йти – по «товар» клієнти приходили просто у під’їзд однієї з багатоповерхівок на Сихові, в якій жив обвинувачений.

Під час обшуків у квартирі фігуранта справи також виявили й вилучили канабіс.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно) ККУ.

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Правоохоронці вже завершили розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду, який і обиратиме покарання для 34-річного наркоторговця.

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