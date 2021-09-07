ОСТАННІ НОВИНИ

У під’їзді багатоповерхівки на Сихові торгували наркотиками

Наталя Дуляба

|

На лаві підсудних опинився 34-річний львів’янин, якого викрили на торгівлі наркотиками. Чоловік продавав метадон просто у під’їзді власного будинку на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про 34-річного львів’янина, який заробляв на торгівлі наркотиками. Встановлено, що чоловік незаконно зберігав та збував метадон. Аби продати наркотичний засіб, йому не доводилось далеко йти – по «товар» клієнти приходили просто у під’їзд однієї з багатоповерхівок на Сихові, в якій жив обвинувачений.

Під час обшуків у  квартирі фігуранта справи також виявили й вилучили канабіс.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309,  ч.2 ст.307 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно) ККУ.

Реклама партнерів

Правоохоронці вже завершили розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду, який і обиратиме покарання для 34-річного наркоторговця.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів