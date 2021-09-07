У Львові стартували міжнародні змагання зі стрільби з лука  

У Львові на стадіоні навчально-спортивної бази «Динамо» 6-11 вересня відбуваються 58-і Міжнародні змагання зі стрільби з лука «Золота осінь 2021». Цьогорічні змагання присвячені 90-річчю заснування Всесвітньої федерації стрільби з лука у Львові (1931 року). Фінальну частину змагань проведуть 11 вересня на території Палацу Потоцьких. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Цей турнір є одним з найдавніших спортивних змагань, який з 1964 року проводиться саме у Львові і є одним із найпрестижніших турнірів Європи та України зі стрільби з лука. Адже завдяки саме таким спортивним заходам підвищує свою майстерність перспективна молодь, з якої формується резерв збірної команди України.

Цьогоріч участь вже у 58-их міжнародних змаганнях «Золота осінь 2021» бере рекордна кількість учасників – понад 300 спортсменів, які представлятимуть збірні команди Білорусії, Казахстану, Грузії, Словаччини, Польщі, 13 областей України та м.Київ.

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Змагання проводяться серед таких вікових груп: дорослі спортсмени та кадети 2004 р.н. і молодших зі стрільби з лука (олімпійський лук) та дорослі спортсмени в дисципліні «блочний лук».

На змаганнях «Золота осінь 2021» також залучено міжнародних суддів та спеціалізовану систему IANSEO Archery. Фінальна частина змагань буде проведена за міжнародними стандартами з використанням прямої онлайн-трансляції та мультимедійних засобів (світлодіодний екран, відеозйомка). Фінал розпочнеться 11 вересня о 10:30 год. в історичному серці міста Львова – цьогоріч це територія Палацу Потоцьких (вул. Коперніка, 15).

Під час проведення фінальної частини міжнародних змагань відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців та призерів змагань серед дорослих спортсменів в особистому та командному заліку. Початок урочистої церемонії нагородження – орієнтовно з 12:30 год.

Цей турнір є одним з основних рейтингових змагань лучного сезону України 2021 року, та єдиним в Україні, який включений до міжнародного календаря Всесвітньої федерації стрільби з лука (WA).

Фото: ЛМР