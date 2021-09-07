СБУ перевірятиме у львів'ян документи та автомобілі

У вівторок, 7 вересня, Служба безпеки України проводить раптові антитерористичні навчання у Львові. Силовики попереджають про можливу перевірку документів та автомобілів у мешканців міста. Про це пресслужба СБУ повідомила у Facebook, передає Львівський портал.

В СБУ зазначають, що навчання проводять у Львівській міській раді в максимально наближених до реальних умовах. Відомо, що станом на 10:00 год. навчання вже стартували і наразі з міської ради евакуювали працівників.

Реклама партнерів

Такі раптові антитерористичні навчання організовують для того, аби перевірити взаємодії силових відомств, ДСНС та інших спеціальних служб в умовах потенційної терористичної загрози.

Силовики попередили, що під час навчань можуть перевіряти документи та автомобілі.

«Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу», – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України просить жителів та гостей Львова із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Крім того, у випадку виявлення підозрілих предметів просять звертатися за номерами «гарячої лінії» УСБУ у Львівській області (032) 261-61-42, або телефонувати -102.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/Igor Zinkevych