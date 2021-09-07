Поліцейські спіймали двох хлопців, які викрали авто мешканця Яворівщини

На Яворівщині поліцейські затримали двох хлопців, які посеред ночі викрали автомобіль «ВАЗ 2106». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, 6 вересня близько 09:00 год. до поліції надійшло повідомлення від 22-річного жителя Яворівського району про те, що вночі невідомі викрали його автомобіль «ВАЗ 2106».

Правоохоронці встановили, що невідомі особи, розбивши скло, незаконно заволоділи автомобілем заявника. Далі вони викрали з нього магнітофон та кинули автомобіль неподалік траси поблизу села Старичі.

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Невдовзі правоохоронці встановили особи зловмисників, причетних до викрадення. Ними виявилися мешканці Яворівського району віком 20 та 21 рік. Їх затримали, невдовзі суд обере їм запобіжний захід.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

Крім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

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Фото: поліція