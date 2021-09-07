Львівський екоцентр кличе малечу на День відкрити дверей

Упродовж двох днів Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, що на вулиці Івана Франка, 333, відкриє свої простори для допитливих юних природолюбів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

День відкритих дверей триватиме 11 та 12 вересня. Батьки зможуть ознайомитись із нашими гуртками та записати своїх дітей на безкоштовні творчі учнівські об’єднання.

«Серед них кожен знайде собі те, що йому до душі. Зокрема, свої зацікавлення зможуть реалізувати юні пасічники, акваріумісти, зоологи. Діти мають змогу наблизитись до основ ветеринарної медицини, зрозуміти тонкощі яворівської іграшки, поглибити свої вміння малювати тварин. Запрошуємо всіх та будемо щиро раді розповісти кожному про те, що його цікавить», – розповів директор ЛОЦЕНТУМ Михайло Казимир.

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В програмі Дня відкритих дверей на гостей чекає:

екскурсія постійно діючою еколого-освітньою виставкою «Планета ЗОО»;

огляд та спілкування з тваринами зоовиставки;

фотозона «Планета ЗОО»;

екскурсія відділами учнівської навчально-дослідної земельної ділянки Центру;

фотозона «Зелені оази»;

виставка декоративних голубів;

майстер-класи: «Посади квітку», «Диво-квіти», «Природа і творчість», «Вироби з бісеру», «Яворівська забавка» та інші.

День відкритих дверей відбудеться 11 – 12 вересня з 11.00 до 15.00 год. за адресою м.Львів, вул. Івана Франка, 133, тел./факс (032) 276-46-07.

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Фото та відео: ЛОДА