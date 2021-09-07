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Львів’ян кличуть на фестиваль українських виробників

Аліса Белей

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Вже цих вихідних, 11-12 вересня, у Львові відбудеться фестиваль українських виробників «Гармидер». Про це інформують організатори заходу.

З 2015 року фестиваль «Гармидер» збирає у Львові учасників з різних областей України. Захід організовують один-два рази на рік. Бренди виставлять на продаж одяг, аксесуари, посуд, косметичні засоби та багато інших товарів із позначкою «made in UA».

«Кращі українські виробники одягу, взуття, аксесуарів та декору, різноманітний фудкорт, розваги для дітей та дорослих, майстер-класи, танці, музика – на десятому фестивалі Гармидер у парку Горіховий гай”, – зазначають організатори.

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Тема ювілейного фестивалю – «Магію Карпат». Вхід для відвідувачів – вільний.

Фестиваль відбудеться 11-12 вересня у парку «Горіховий гай», біля «Lviv Film Center» (вул. В. Великого, 14а). Час роботи фестивалю: з 10:00 до 22:00.

Нагадаємо, у суботу, 18 вересня, до 360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка гурт «Океан Ельзи» дасть безкоштовний концерт у Львові.

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Фото: Андрій Гудзь 

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