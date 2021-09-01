У суботу, 18 вересня, до 360-річчя Львівському університету імені Івана Франка гурт «Океан Ельзи» дасть безкоштовний концерт у Львові. Про це інформує пресслужба гурту.

Великий концерт «Океану Ельзи» проведуть площі біля університету імені Івана Франка. Сама будівля університету стане частиною сцени: на неї буде спроєктована спеціальна світлова програма від литовського гуру світлових та концертних інсталяцій Арвідаса Буінаускаса.

«На честь ювілею, я та мої друзі, теж випускники університету, вирішили зробити нашій Alma Mater подарунок. На площі перед університетом відбудеться великий, відкритий, безкоштовний концерт групи «Океан Ельзи. Запрошую усіх львів’ян та гостей міста. Буде круто!», – прокоментував лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.

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Концерт відбудеться 18 вересня о 20:00 год. Вхід – вільний.

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Фото: concert.ua