ОСТАННІ НОВИНИ

12 вересня у Львові не курсуватиме частина громадського транспорту

Ольга Денисяка

|

У неділю, 12 вересня, у Львові відбудуться масштабні міжнародні змагання Lviv Triathlon Open Cup 2021. Через це рух транспорту на маршруті змагань обмежать, а частина громадського транспорту не курсуватиме до 12:00 год. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Старт змагань відбувається на озері Колиба (смт. Брюховичі). Після першої транзитної зони учасники долають велосипедний сегмент, який включає ділянку траси Брюховичі-Львів та 5 кіл вулицями Львова. Після вело-етапу учасники проходять транзитну зону 2 на проспекті Свободи, де відбудеться біговий сегмент. Фінішуватимуть учасники перед Львівським театром опери та балету.

У зв’язку зі змаганнями, закритою для проїзду буде траса Брюховичі-Львів, пр. Чорновола, центральна частина міста:

Реклама партнерів
  • З 08:45 год. буде закрито рух транспорту на всій дистанції змагань.
  • о 10:30 год. відкриють рух на перехресті вул. Варшавська – пр. Чорновола,
  • з 12:00 год. відкриють рух на пр. Чорновола.
  • Площа Різні буде відкрита лише для кінцевої зупинки громадського транспорту.
  • Перехрестя вул. Городоцька – пр. Чорновола (пр. Свободи) буде проїзне з ситуативним перекриттям руху.
  • Вул. Під Дубом – вул. Куліша буде відкритою для руху транспорту.
  • Пр. Свободи, як завжди у вихідний день, буде закритий, об’їзд здійснюватиметься по вул. Підвальній.

Зокрема, у неділю до 12.00 год. не працюватимуть маршрути № 6А, 7, 8, 8А, 37, 17, 22, 31, 41 та тролейбус №33.

Натисніть на зображення, щоб його збільшити

До 12:00 год. автобуси №1А, 46, 51, 53 курсуватимуть по вул. Підвальна – Б. Хмельницького – Замарстинівська, автобуси №47А, 61 – по вул. Левандівській – Городоцькій, автобус №9 – вул. Вітовського – І. Франка – Підвальна – Б. Хмельницького – Замарстинівська, автобус №52 буде закорочений до церкви св. Анни, автобуси № 20, 25, 34, 39 їхатимуть по вул. Б. Хмельницького – Замарстинівська – Липинського, автобус №43 – по вул. Вербицького – Вітовського у напрямку до вул. Зеленої, автобус №7 – по вул. Клепарівська – (Джерельна) – Варшавська та автобус №45 – по вул. Вітовського – І.Франка в обидва напрямки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів