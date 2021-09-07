12 вересня у Львові не курсуватиме частина громадського транспорту

У неділю, 12 вересня, у Львові відбудуться масштабні міжнародні змагання Lviv Triathlon Open Cup 2021. Через це рух транспорту на маршруті змагань обмежать, а частина громадського транспорту не курсуватиме до 12:00 год. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Старт змагань відбувається на озері Колиба (смт. Брюховичі). Після першої транзитної зони учасники долають велосипедний сегмент, який включає ділянку траси Брюховичі-Львів та 5 кіл вулицями Львова. Після вело-етапу учасники проходять транзитну зону 2 на проспекті Свободи, де відбудеться біговий сегмент. Фінішуватимуть учасники перед Львівським театром опери та балету.

У зв’язку зі змаганнями, закритою для проїзду буде траса Брюховичі-Львів, пр. Чорновола, центральна частина міста:

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З 08:45 год. буде закрито рух транспорту на всій дистанції змагань.

о 10:30 год. відкриють рух на перехресті вул. Варшавська – пр. Чорновола,

з 12:00 год. відкриють рух на пр. Чорновола.

Площа Різні буде відкрита лише для кінцевої зупинки громадського транспорту.

Перехрестя вул. Городоцька – пр. Чорновола (пр. Свободи) буде проїзне з ситуативним перекриттям руху.

Вул. Під Дубом – вул. Куліша буде відкритою для руху транспорту.

Пр. Свободи, як завжди у вихідний день, буде закритий, об’їзд здійснюватиметься по вул. Підвальній.

Зокрема, у неділю до 12.00 год. не працюватимуть маршрути № 6А, 7, 8, 8А, 37, 17, 22, 31, 41 та тролейбус №33.

До 12:00 год. автобуси №1А, 46, 51, 53 курсуватимуть по вул. Підвальна – Б. Хмельницького – Замарстинівська, автобуси №47А, 61 – по вул. Левандівській – Городоцькій, автобус №9 – вул. Вітовського – І. Франка – Підвальна – Б. Хмельницького – Замарстинівська, автобус №52 буде закорочений до церкви св. Анни, автобуси № 20, 25, 34, 39 їхатимуть по вул. Б. Хмельницького – Замарстинівська – Липинського, автобус №43 – по вул. Вербицького – Вітовського у напрямку до вул. Зеленої, автобус №7 – по вул. Клепарівська – (Джерельна) – Варшавська та автобус №45 – по вул. Вітовського – І.Франка в обидва напрямки.

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