Мережа приватних садків «Веселі та розумні» от уже 8 років допомагає родинам львів’ян у вихованні та догляді дошкільнят. Її засновниці Оксана Гадзецька та Ілона Сайко як мами самі зустрілися з викликом: віддавати дітей до дитячого садка, далекого від того, яким би його хотілося бачити, чи робити свій власний. Зупинилися на другому варіанті. Як результат – у Львові працює вже три осередки ДК «Веселі та розумні»: на вул. Кармалюка, 6 (р-н Медінститут), на вул. Квітовій, 30, (р-н Підзамче) та на вул. Щеповій, 5а (р-н Підголоско). Ще один садок, SMART ENGLISH PRESСHOOL, за освітньою моделлю British Preschool відкрив двері на вул. Мучній, 36 (р-н Кераміко-скульптурної фабрики).

Засновниці мережі дошкільних закладів розповіли Львівському порталу про свій досвід організації приватних садків у Львові.

– Чому ви вирішили заснувати власний садок, а не вибрати для своїх дітей якийсь із існуючих?

Оксана Гадзецька: Насправді 8 років тому аж такого вибору і не було. Ми – одні з перших, хто наважився відкрити приватний садок. Оглянувши добрий десяток садків, приватних і державних, я зрозуміла, що жоден не відповідає моїм очікуванням і не дасть моїм дітям належного середовища. Мова йдеться як про психологічний комфорт, так і про ціннісний фундамент.

Ілона Сайко: Вибір садка такий же важливий, як вибір школи чи вишу. Адже повноцінний розвиток дитини, розкриття її здібностей, талантів, формування рис характеру цілком залежить від отриманого виховання в ранньому віці. До 5-6 років у малюка повинен сформуватися необхідний багаж знань та навичок, які він буде використовувати у житті.

– Що вирізняє садочки «Веселі та розумні» від інших садків у Львові?

Ілона Сайко: Програма, за якою працюють наші дитсадки, базована на системному підході формування у дитини впевненості в собі, розвиває творчі та комунікаційні навички, критичне мислення. Використання двомовної системи навчання допомагає дітям з раннього віку вільно володіти українською та англійською мовами.

– Що допомагає вам створювати доброзичливу, дружню до дітей атмосферу в садках ДК «Веселі та Розумні»?

Оксана Гадзецька: Ми використовуємо персональний підхід у вихованні кожної дитини, це досягається завдяки невеликій кількості дітей в групі, якісному психологічному супроводі та навчанню комунікації з вихователями та батьками.

– Які побутові умови перебування дітей в садку «Веселі та Розумні»?

Оксана Гадзецька: Безпека і зручність нашого простору – це базові умови, про які ми ретельно дбаємо. Тож всі наші приміщення сплановані так, щоб забезпечити дітям максимальний комфорт і безпеку. Зонування та обладнання приміщень здійснено відповідно до активностей, які там відбуваються: для занять, гри та відпочинку. Нещодавно встановили якісні та з відповідною сертифікацією ігрові вуличні комплекси, які дуже сподобалися дітям.

– Якими виростають вихованці садка «Веселі та Розумні»?

Ілона Сайко: Однією з важливих задач навчання у садку, є підготовка до подальшого навчання у школі. У нашому дитячому садочку вашу дитину цінують і розуміють. Під час навчання вона буде отримувати виключно позитивні емоції, що допоможе в формуванні у неї рис характеру, важливих для комфортного життя у суспільстві. В закладах працює штат досвідчених вихователів, які люблять свою справу, з повагою ставляться до кожної дитини. Приватний дитячий садок – це яскравий приклад того, як можливо вигідно інвестувати в розвиток своїх дітей, заклавши фундамент для успішної самореалізації в майбутньому.

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