Влітку міських перевізників оштрафували на 326 тисяч гривень

Впродовж літа на міських автоперевізників склали штрафів на 326 тисяч гривень. Більшість порушників штрафів не сплатила, відтак мерія подасть на них до суду. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

В управлінні транспорту міської ради заявили, що за літо на міських перевізників склали 192 акти про накладання штрафів на загальну суму 326 400 грн.

Серед найбільших штрафників – ТзОВ «Міра і К» – 68 актів та ТзОВ «Фіакр Львів» – 66 актів. Ще 51 порушення зафіксовано у ПАТ «ЛАТП 14630». 4 акти складено на ТзОВ «Успіх БМ» та 3 – на ЛК АТП №1.

«Акти складаються на основі звітів ЛКП «Львівавтодор», скарг мешканців та перевірок на маршрутах. Найчастіші порушення – це випуск на лінію недостатньої кількість автобусів», – зауважили в управлінні транспорту ЛМР.

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Також в управлінні додали, що більшість виставлених автоперевізникам актів про накладання штрафних санкцій не сплачено, у зв’язку з чим Львівська міська рада готує позов до суду щодо відшкодування коштів.

Загалом, від початку року на автоперевізників склали 218 актів на суму 370 600 грн.

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