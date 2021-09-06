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Влітку міських перевізників оштрафували на 326 тисяч гривень

Ольга Денисяка

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Впродовж літа на міських автоперевізників склали штрафів на 326 тисяч гривень. Більшість порушників штрафів не сплатила, відтак мерія подасть на них до суду. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

В управлінні транспорту міської ради заявили, що за літо на міських перевізників склали 192 акти про накладання штрафів на загальну суму 326 400 грн.

Серед найбільших штрафників – ТзОВ «Міра і К» – 68 актів та ТзОВ «Фіакр Львів» – 66 актів. Ще 51 порушення зафіксовано у ПАТ «ЛАТП 14630». 4 акти складено на ТзОВ «Успіх БМ» та 3 – на ЛК АТП №1.

«Акти складаються на основі звітів ЛКП «Львівавтодор», скарг мешканців та перевірок на маршрутах. Найчастіші порушення – це випуск на лінію недостатньої кількість автобусів», – зауважили в управлінні транспорту ЛМР.

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Також в управлінні додали, що більшість виставлених автоперевізникам актів про накладання штрафних санкцій не сплачено, у зв’язку з чим Львівська міська рада готує позов до суду щодо відшкодування коштів.

Загалом, від початку року на автоперевізників склали 218 актів на суму 370 600 грн.

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