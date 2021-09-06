У Львові судитимуть чоловіка, який вбив та розчленував жінку

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який вбив та розчленував жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у листопаді минулого року у себе вдома чоловік разом із 59-річною знайомою розпивав спиртні напої, коли між ними виник конфлікт. Після чого, підсудний завдав декілька ударів ножем потерпілій, від яких остання померла на місці.

За цим фактом прокурорами Франківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 68-річного мешканця Львова, якого обвинувачують в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, поліцейські 13 квітня отримали повідомлення про те, що на території Снопівського парку, що на вулиці Липова Алея у Львові, були виявлені фрагменти тіла людини. Приїхавши на місце події, поліцейські дійсно виявили фрагменти людського тіла, яке було розчленоване, а також сумку, у якій їх принесли у парк.

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