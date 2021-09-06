У Львові провели унікальну операцію на серці без зупинки органу

Медики Центру серця та судин лікарні швидкої допомоги Львова провели рідкісну операцію на серці без зупинки органу. Про це повідомили у Facebook медзакладу, передає Львівський портал.

Медики прооперували серце через щілинку між ребрами. Це – вкрай рідкісна для України операція, коли кровообіг в серці їм вдалося відновити без зупинки органу і розрізу грудини. Це – найсучасніша мініінвазивна методика кардіохірургічного лікування, яку широко застосовують найбільш розвинені країни світу.

Пацієнтом був 60-річний львів’янин Андрій. Швидка доправила його до медзакладу з інфарктом міокарда.

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«Інтервенційні радіологи без розрізу застентували праву коронарну артерію. Однак у чоловіка виявили багатосудинні ураження. Це означало, що є ризик повторного інфаркту і необхідно оперувати вдруге», – повідомляють у лікарні.

Щоб зменшити травматизм під час операції, кардіохірурги вирішили вдатися до мініінвазивного методу. Медики розповідають, що за допомогою судинного фрагменту вони сформували додаткове русло в обхід пошкодженої судини і зробили нові судини, так звані, «шунти». Це дозволило артеріальній крові безперешкодно рухатися до серця.

Провести такі складні дії через маленький розріз вдалося, зокрема, завдяки новій надсучасній ендоскопічній стійці. Завдяки їй лікарі в режимі реального часу отримали змогу «зазирнути» всередину пацієнта. Тому грудину розтинати не довелося.

Унікальність цього сучасного методу – малотравматичність. Пацієнт швидше відновлюється після операцій та менше перебуває у стаціонарі. У разі прямого втручанні на реабілітацію пана Андрія знадобилося б від 2-3 тижнів до 2 місяців, то нині додому він поїхав уже на 5 добу.

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Фото: лікарня швидкої допомоги