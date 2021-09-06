У Львові п’яний водій, втікаючи від патрульних, врізався в їхнє службове авто

У понеділок вночі, 6 вересня, у Львові патрульні влаштували погоню за п’яним водієм, який порушив Правила дорожнього руху. На вимогу поліції він не зупинявся та в результаті протаранив службовий автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульній поліції Львівщини.

Так, близько 03:30 год. на вулиці Куліша автомобіль Volkswagen Fox, водій якого порушив Правила дорожнього руху.

«Порушнику дали вказівку зупинитися за допомогою звукового сигналу та проблискових маячків червоного та синього кольорів. Він їх проігнорував і продовжив рух. На вулиці Городоцькій згаданий водій проїхав на червоне світло світлофору. Поліцейські почали переслідування і передали орієнтування», – розповідають патрульні.

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На підмогу долучилися також й інші екіпажі. На вулиці Липинського один з них зупинився з проблисковими маячками червоного та синього кольорів, аби мати змогу зупинити втікача. Але порушник замість того, аби зупинитися – протаранив службовий автомобіль.

У результаті автопригоди постраждало двоє поліцейських та пасажирка автомобіля Volkswagen. У 29-річного керманича згаданого автомобіля виявили ознаки алкосп’яніння. Результат перевірки – 1,65 проміле.

Загалом за вихідні патрульні склали 39 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

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