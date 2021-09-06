Центри вакцинації на Львівщині: графіки роботи на тиждень

На Львівщині з 6 по 10 вересня працюватимуть 14 центрів вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Так, протягом тижня в області діятимуть 14 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення можна отримати вакцинами CoronaVac, Moderna (лише 2 доза), AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.
Графік роботи центрів вакцинації:
Вакцина Moderna (2 доза):
- Forum Lviv з 15:00 до 18:30;
- Центр Довженка з 15:00 до 18:30.
Вакцина AstraZeneca (1 доза):
- Центр Довженка з 15:00 до 18:30.
Вакцина Pfizer:
- Victoria Gardens з 15:00 до 18:30.
Записатись на вакцинацію можна у системі Helsi в розділі «Запис на вакцинацію».
Окрім того, мешканцям нагадують, що можна записатись на вакцинацію у стаціонарний пункт. Записатись можна за номером телефону (кожен пункт вакцинації має свій телефонний номер, з якими можна ознайомитись нижче в інфографіках), у свого сімейного лікаря або в електронній системі Helsi.
Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 6 вересня, у Львівській області зафіксовано 140 550 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 56 нових хворих.
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Аліса Белей