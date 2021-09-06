Остін, Бруно та ще 4 вихованців ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 6 собак, які шукають домівки, а на цей час перебувають в ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба комунального підприємства.

Отож, нову домівку шукають:

Остін, 1 рік

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Бруно, 2 роки

Лея, 3 роки

Мавка, 1 рік

Мері, 2 роки

Кай, 2 роки

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Розташоване комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Нагадаємо, ветеринарно-стерилізаційний центр оприлюднив графік відлову безпритульних собак на території Львівської МТГ у вересні-жовтні. Детальніше читайте за посиланням.

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Фото:ЛКП «Лев»