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Львівська каратистка перемогла на етапі Прем’єр-ліги Єгипті

Вероніка Рой

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Львівська каратистка Галина Мельник виборола золоту медаль на етапі Karate1 Premier League, що проходив в Каїрі (Єгипет) з 3 до 5 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відділення НОК у Львівській області.

Загалом на змагання в Єгипті у складі збірної України змагалося троє представників Львівщини – Катерина Крива, Діана Шостак і Галина Мельник. Всього ж участь у турнірі взяло 20 українців.

Найкраще серед львів’янок виступила Галина Мельник (жіноче куміте до 68 кг), яка зуміла стати переможницею етапу Прем’єр-ліги. У фіналі, який вийшов суто українським, львів’янка з рахунком 7:0 перемогла молоду  каратистку із Запоріжжя Еліну Сєлємєнєву.

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Для Галини Мельник це перша у кар’єрі перемога на етапах Прем’єр-ліги. У 2018-2019 роках вона двічі ставала срібною призеркою і тричі бронзовою цих змагань з карате.

Щодо Катерини Кривої (до 50 кг) і Діани Шостак (до 61 кг), то вони завершили свої виступи на груповому етапі. При цьому Катерина виграла один поєдинок і один програла, а Діана виграла два і програла один.

Загалом збірна України завоювала в Каїрі по дві золоті і срібні та чотири бронзові медалі.

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