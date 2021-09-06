Біля Бродів «дев’ятка» влетіла в дерево

Неподалік Бродів 38-річний водій «дев’ятки» врізався у дерево. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась у неділю, 5 вересня, орієнтовно о 15:45 год. у селі Гаї-Суходільські, що біля Бродів. Тут водій автомобіля ВАЗ 21099 не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де врізався у дерево.

Внаслідок зіткнення постраждав 38-річний водій «дев’ятки». Його із травмами госпіталізували у Бродівську центральну райлікарню.

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На місце виїжджали рятувальники, які відімкнули акумуляторну батарею на автомобілі.

Наразі всі деталі ДТП встановлюються.

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