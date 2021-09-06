ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Бродів «дев’ятка» влетіла в дерево

Наталя Дуляба

|

Неподалік Бродів 38-річний водій «дев’ятки» врізався у дерево. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась у неділю, 5 вересня, орієнтовно о 15:45 год. у селі Гаї-Суходільські, що біля Бродів. Тут водій автомобіля ВАЗ 21099 не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де врізався у дерево.

Внаслідок зіткнення постраждав 38-річний водій «дев’ятки». Його із травмами госпіталізували у Бродівську центральну райлікарню.

Реклама партнерів

На місце виїжджали рятувальники, які відімкнули акумуляторну батарею на автомобілі.

Наразі всі деталі ДТП встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів