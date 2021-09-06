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Банк крові ЛКП «Лев» шукає собак, які могли б стати донорами

Аліса Белей

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Банк крові для тварин, який працює на базі Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП «Лев», шукає собак, які стали б донорами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

Як повідомив лікар-ветеринар, лаборант ЛКП «Лев» Тарас Басараб, потреба у донорах є завжди, особливо восени.

«Аби не створити дефіцит і мати можливість врятувати якомога більше тварин ми запрошуємо ваших чотирилапих стати донорами» – каже Тарас Басараб.

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Для цього потрібно, аби ваш собака був здоровий та вакцинований, віком від 2-ох до 8-ми років та вагою від 25 кг. До котів вимоги ті самі, але їхня вага має бути від 4,5 кг.

Процедура не лише цілком безпечна, але й корисна. Адже перед забором крові вашому улюбленцю безплатно проведуть повне обстеження.

Долучитися до благодійної справи можна в ЛКП «ЛЕВ»: за номером: 068 535 45 45 та адресою м. Львів, вул. Промислова, 56. Більше про донорство читайте за цим посиланням.

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