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33-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з електроопорою у Рудному

Вероніка Рой

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У неділю, 5 вересня, у Рудному 33-річний місцевий мешканець на мотоциклі врізався в електроопору. У результаті ДТП водій загинув. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася о 00:10 год. на вулиці Грушевського у Рудному, що неподалік Львова. 33-річний водій мотоцикла Kawasaki, мешканець Рудного, не впорався з керуванням та врізався в електроопору.

Внаслідок ДТП водій двоколісного від отриманих травм загинув на місці події. Обставини події встановлюються.

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