Вночі у Львові затримали двох грабіжників

Сьогодні, 5 вересня, о пів на третю ночі екіпажі Галицького району впіймали двох вуличних грабіжників, що скоїли напад на іноземця-далекобійника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

34-річний потерпілий іноземець розповів патрульним, що двоє осіб завели його у парк «Високий Замок» та скориставшись станом сп’яніння, вдарили в обличчя та заволоділи гаманцем з грошима та банківськими картками, а також ключами від фури.

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Виявилося, що чоловік далекобійник і залишивши вантажівку на стоянці у селі неподалік, вирішив відвідати місто Львів.

Він надав опис зловмисників. Патрульні почали негайно обстежувати прилеглі території. На вулиці Опришківській поліцейські помітили схожих осіб.

Виявилося, що це мешканці Львівщини: раніше судимий за крадіжку з проникненням та грабіж 30-річний чоловік та 24-річний молодик – раніше судимий за крадіжки і вимагання.

Під час поверхневої перевірки у них виявили речі потерпілого. Згодом вони вказали місце де залишили гаманець заявника, а саме на вулиці Кривоноса.

Потерпілий невдовзі упізнав цих осіб. Ними займаються слідчі Львівського районного управління поліції N°1.

За грабіж, поєднаний з насильством, вчинений за попередньою змовою зловмисникам загрожує від чотирьох до шести років тюрми.

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