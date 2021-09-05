ОСТАННІ НОВИНИ

Вночі у Львові затримали двох грабіжників

|

Сьогодні, 5 вересня, о пів на третю ночі екіпажі Галицького району впіймали двох вуличних грабіжників, що скоїли напад на іноземця-далекобійника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

34-річний потерпілий іноземець розповів патрульним, що двоє осіб завели його у парк «Високий Замок» та скориставшись станом сп’яніння, вдарили в обличчя та заволоділи гаманцем з грошима та банківськими картками, а також ключами від фури.

 

Реклама партнерів

Виявилося, що чоловік далекобійник і залишивши вантажівку на стоянці у селі неподалік, вирішив відвідати місто Львів.

 

Він надав опис зловмисників. Патрульні почали негайно обстежувати прилеглі території. На вулиці Опришківській поліцейські помітили схожих осіб.

Виявилося, що це мешканці Львівщини: раніше судимий за крадіжку з проникненням та грабіж 30-річний чоловік та 24-річний молодик – раніше судимий за крадіжки і вимагання.

Під час поверхневої перевірки у них виявили речі потерпілого. Згодом вони вказали місце де залишили гаманець заявника, а саме на вулиці Кривоноса.

Потерпілий невдовзі упізнав цих осіб. Ними займаються слідчі Львівського районного управління поліції N°1.

За грабіж, поєднаний з насильством, вчинений за попередньою змовою зловмисникам загрожує від чотирьох до шести років тюрми.

 

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів