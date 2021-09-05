Військовим 24-ої бригади на передову від громади міста передали необхідне обладнання

З нагоди Дня Незалежності України та Дня частини 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, від громади Львова військовим на передову передали необхідне обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі Львівської міськради.

Відтак, військовим на передову передали від громади міста безпілотники, металошукачі, будівельне обладнання, надане мережею «Епіцентр», а також продукти і інші речі, які зібрали мешканці міста та прихожани Гарнізонного храму св ап Петра та Павла.

Нагадаємо, особовий склад 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила приступив до виконання завдань за призначенням у районі проведення Операції Об`єднаних сил.

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Фото: ЛМР

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