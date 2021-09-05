Україна завершила виступи на Паралімпіаді-2020

Паралімпійська збірна України завершила змагання на Іграх-2020 у Токіо. За 12 змагальних днів українці посіли шосте загальнокомандне місце, здобувши для України 98 медалей, передає кореспондент Львівського порталу.

Останнього дня наші спортсмени нагород не здобували. Закривали прогрму виступів українці стрільбою з гвинтівки з положення лежачи із 50 метрів.

Пройти до фіналу змагань вдалося лише 21-річій Ірині Щетнік, яка показала сьомий результат у кваліфікації, утім поборотись за нагороди Ірині не вдалося. Ще двоє Українців відсіялись на стадії відбору.

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Підсумок виступу України на Паралімпіаді-2020 – 98 медалей:

24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Це п’яте місце за кількістю нагород та шосте у командному медальному заліку.

Зауважимо, що у Ріо-2016 українські паралімпійці здобули 117 нагород, з яких 41 – золоті.

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