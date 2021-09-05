У Львові відкрили новий спортивний комплекс «Боско-Арена»

У неділю, 5 вересня, на вуиці Дорога Кривчицька, 19Д відбулось відкриття сучасного спортивного залу «Боско-Арена» (20 х 40 метрів), що входить в спортивний комплекс Салезіанського згромадження УГКЦ. Великий спортивний зал спорткомплексу збудовано за кошти благодійних фондів Європи та міжнародних грантів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

«Відкриття цієї господи «Боско-Арена» є особливою подією у нашій Церкві, у нашому місті. Це є особливий етап служіння отців Селезіян… Дякуємо всім, які причинилися і підтримували цей проєкт і духовно, і матеріально», – сказав під час відкриття архиєпископ і митрополит Філадельфійський Владика Борис Гудзяк.

Цікаво, що процес самого будівництва тривав приблизно три роки.

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Цей зал має функцію для занять дітей згромадження УГКЦ.

Також зал ділитимуть із великими командами – футзальним, волейбольним, гандбольним, щоб вони проводили тут свої тренування та офіційні матчі. До 2023 року тут вже розписані змагання для професійних команд.

Вмістимість залу – біля 600 глядачів, але її планують збільшити до 1 тис глядачів.

Як відомо, молодіжний центр святого Івана Боско – е багатофункціональний комплекс, основним завданням якого є виховання дітей і молоді, зокрема соціально вразливих категорій суспільства, дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки, і тих, які опинилися у різних складних життєвих обставинах.

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