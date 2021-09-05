У Львові відбувся вечір пам`яті оборонців Луганського аеропорту

У Львові в Будинку Воїна відбувся вечір пам`яті, присвячений обороні Луганського аеропорту в 2014 році. До події долучились військовослужбовців, ветерани та небайдужі львів’яни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської міської ради.

На вечір пам’яті, присвячений обороні Луганського аеропорту в 2014 році, усіх запросило командування 80-тої окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

На заході були присутні представники громадськості, ветерани АТО/ООС, учасники оборони ЛАПу, які поділились спогадами про ті події, вшанували імена загиблих побратимів.

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На заході відбулась презентація фільму про героїчну оборону Луганського аеропорту та презентація пісні.

«Що таке оборона Луганського аеропорту? Це одна із цеглин, яка складає цей підмурівок незалежності існування нашої держави. Це приклад звитяги, приклад мужності, витримки та героїзму військовослужбовців нашої бригади та ЗСУ. Наша військова група показала, що є десантники, що є Збройні Сили, які готові дати відсіч будь-якому противнику. 146 днів тривала оборона Луганського аеропорту, з них більша частина – у повному оточенні. Наші військовослужбовці з аеропорту вийшли тоді, коли там все було зруйноване. Це приклад гордості, приклад, на якому виховуються майбутні покоління, це приклад для справжнього захисника своєї країни. Ці події стоять в одному ряду з найбільш визначними подіями війни, яка розпочалась у 2014 році. Це те, що ми маємо пам’ятати і чим маємо гордитись. Та завжди повинні пам’ятати тих, хто віддав своє життя», – сказав командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади полковник Володимир Шворак.

За відданість українському народові, сумлінне виконання службових обов’язків і бойових завдань та приклад для наслідування підростаючому поколінню, подяку від громади міста отримав:

капітан Руслан Паназьоров – капітан роти 80-ї ОДШБ ЗСУ.

Монету Короля Данила отримали:

старшина Василь Качмар – старшина роти 80-ї ОДШБ ЗСУ

молодший сержант Андрій Іллюк – командир відділення 80-ї ОДШБ ЗСУ

підполковник В’ячеслав Лапінський – старший офіцер відділу сил підтримки КДШВ ЗСУ

солдат запасу Тарас Личко.

Довідка

Бої за Луганський аеропорт – бойові дії, що точилися у 2014 році під час війни на сході України за встановлення контролю над летовищем Луганського міжнародного аеропорту. Українські десантники тримали оборону аеропорту з квітня 2014 року у повному оточенні без наземного сполучення. У липні українські війська пробили дорогу до летовища, розблокувавши його. Внаслідок серпневого наступу російських регулярних військ аеропорт повторно потрапив у оточення. Його будівлі були вщент зруйновані російською артилерією. У ніч на 1 вересня 2014 року українські захисники вийшли з руїн аеропорту, після 146 днів його оборони.

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