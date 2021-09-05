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У Львові відбувся благодійний забіг для порятунку Вікторії Палюги

Андрій Котенський

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У Львові відбувся благодійний забіг задля зібрання коштів на лікування хворої на спінальну м’язову атрофію (СМА) Вікторії Полюги. Про це Львівському порталу повідомили ініціатори заходу – Відділення Асоціації правників України у Львівській області.

Забіг відбувся у Стрийському парку, і в ньому взяло участь 38 правників, які здолали дистанцію 3 км.

Під час забігу вдалося зібрати 12,2 тис грн.

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Нагадаємо, у Львові триває загальноміська благодійна ініціатива «Врятуємо Вікторію разом». Маленька львів’янка Вікторія Полюга має рідкісне генетичне захворювання – спінальну м’язову атрофію (СМА). Для того, щоб врятувати її життя, потрібен укол препарату Zolgensma за 55 мільйонів гривень.

Реквізити для надання допомоги:

Ощадбанк

5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)

Приватбанк

5168742710339957 Коцовська Мар’яна (мама)

Приватбанк

5168 7427 1698 7346 Назар Полюга (тато)

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