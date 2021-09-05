ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові стартує міжнародний турнір зі стрільби з лука

Андрій Котенський

|

У понеділок, 6 вересня, у Львові розпочнуться Міжнародні змагання зі стрільби з лука «Золота осінь 2021». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Цьогоріч на турнір, завітають понад 300 спортсменів, які представлятимуть збірні команди Казахстану, Грузії, Словаччини, Польщі, Білорусі, та 13 областей України.

Найкращих визначатимуть серед дорослих спортсменів, кадетів 2004 року народження і молодших у стрільбі з олімпійського лука та серед дорослих в дисципліні блочний лук.

Реклама партнерів

«Цей турнір є одним з найдавніших спортивних змагань, який з 1964 року  проводиться саме у Львові і є одним із найпрестижніших турнірів Європи та України зі стрільби  з лука. Завдяки саме таким спортивним заходам підвищує свою майстерність перспективна молодь, з якої формується резерв збірної команди України», – розповіли у Львівській обласній федерації стрільби з лука.

Змагання включені до плану заходів Всесвітньої федерації стрільби з лука. Цьогоріч вони приурочені 90-річчю заснування світової федерації. У 1931 році ця історична подія трапилась саме у Львові.

Для проведення «Золотої осені 2021» також буде залучено міжнародних суддів та  спеціалізовану систему «IANSEO Archery», а фінальна частина змагань буде проведена за міжнародними стандартами з використанням прямої онлайн-трансляції та мультимедійних засобів. Фінальні протистояння відбудуться у неділю, 11 вересня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів