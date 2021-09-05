У Львові стартує міжнародний турнір зі стрільби з лука

У понеділок, 6 вересня, у Львові розпочнуться Міжнародні змагання зі стрільби з лука «Золота осінь 2021». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Цьогоріч на турнір, завітають понад 300 спортсменів, які представлятимуть збірні команди Казахстану, Грузії, Словаччини, Польщі, Білорусі, та 13 областей України.

Найкращих визначатимуть серед дорослих спортсменів, кадетів 2004 року народження і молодших у стрільбі з олімпійського лука та серед дорослих в дисципліні блочний лук.

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«Цей турнір є одним з найдавніших спортивних змагань, який з 1964 року проводиться саме у Львові і є одним із найпрестижніших турнірів Європи та України зі стрільби з лука. Завдяки саме таким спортивним заходам підвищує свою майстерність перспективна молодь, з якої формується резерв збірної команди України», – розповіли у Львівській обласній федерації стрільби з лука.

Змагання включені до плану заходів Всесвітньої федерації стрільби з лука. Цьогоріч вони приурочені 90-річчю заснування світової федерації. У 1931 році ця історична подія трапилась саме у Львові.

Для проведення «Золотої осені 2021» також буде залучено міжнародних суддів та спеціалізовану систему «IANSEO Archery», а фінальна частина змагань буде проведена за міжнародними стандартами з використанням прямої онлайн-трансляції та мультимедійних засобів. Фінальні протистояння відбудуться у неділю, 11 вересня.

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