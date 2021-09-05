Російські окупанти двічі відкривали вогонь по Україні

Протягом минулої доби, 4 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.
У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Золотого-3 противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікарні. Стан його здоров’я – тяжкий.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
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Андрій Котенський