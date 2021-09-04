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Російські окупанти важко поранили українського військового

Андрій Котенський

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На Донбасі в результаті ворожого вогню російських окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Захисника із важким пораненням доправили до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у штабі ООС.

За даними відомства, протягом минулої доби, 3 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

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Станом на 7 годину ранку, 4 вересня, зафіксовано 1 обстріл позицій українських сил.

У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Раніше Львівський портал повідомляв, що лікарі в Дніпрі рятують життя військового зі Львівщини, якого важко поранив ворожий снайпер.

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