Під Львовом фестивалить VI-й «Гомін Лемківщини»

У Зимній Воді триває VI-й Всеукраїнський фестиваль «Гомін Лемківщини». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

На святкування запрошені Софія Федина, Тенорз Бель-канто, Львівські музики, Бак-Бенд. Також на фестивалі заплановано виступи фольклорних та естрадних колективів, добра забава, смачна кухня і звичайно ж справжня Лемківська Ватра.

Починаючи з 2015 року фестиваль відбувається щорічно і традиційно на стадіоні «Арена-Хіни». Винятком був минулий рік, коли через карантинні обмеження було вирішено відмовитись від його проведення.

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