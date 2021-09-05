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На Львівщині затримали нелегалів з Китаю та Лівану

Андрій Котенський

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На Львівщині затримали нелегальних мігрантів з Китаю та Лівану. Іноземців, які намагалися незаконно дістатися країн ЄС, виявили прикордонники відділів «Шегині» та «Грушів». Про це Львівському порталу повідомили у західному регіональному управлінні ДПС України.

Трьох мандрівників група реагування зупинила за кілька сотень метрів від державного кордону Затримані їхали автомобілем однієї зі служб таксі, іноземці не мали жодних документів, але повідомили прикордонникам що є громадянами Лівану.

В іншому випадку військовослужбовцям відділення «Грушів» повідомив місцевий житель, що в прикордонні незнайомець розпитує як дістатися Польщі поза пунктом пропуску. Наряд одразу затримав іноземця. Ним виявився громадянин Китаю.

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За спробу незаконного перетинання державного кордону України складено відповідні протоколи.

Долю нелегалів вирішуватиме суд.

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