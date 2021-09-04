Завтра на Львівщині можливі перші заморозки

На Львівщині вночі та вранці неділі, 5 вересня, очікується туман, а на поверхні ґрунту можливі заморозки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради із посиланням на Львівський регіональний центр гідрометеорології України.

За повідомленням Гідрометцентру по території Львівської області 5 вересня вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м, на поверхні грунту заморозки 0 – 2°.

За прогнозами синоптиків, 5 вересня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 3 – 5° тепла, на поверхні грунту заморозки 0 –2°, вдень 16–18° тепла. Погіршення видимості в тумані 200 –500 м.

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У понеділок, 6 вересня, у Львові — хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 1 –6° тепла, місцями на поверхні грунту заморозки 0 –2°, вдень 15 –20° тепла.

7 вересня в місті — хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7° тепла, вдень 18 –23° тепла.

8 вересня — хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 6 –11° тепла, вдень 20 –25° тепла.

9 вересня — хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 8 – 13° тепла, вдень 21 –26° тепла.

Водночас за даними Sinoptik.ua, найближчими днями у Львові стовпчики термометрів опустяться до 7 градусів тепла, і заморозків не прогнозується.

Денна температура повітря впродовж тижня поступово підніматиметься до 23 градусів тепла, а вночі очікується від 7 до 14 градусів тепла. Опадів також не прогнозується.