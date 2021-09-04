У Самборі тіло жінки пролежало в квартирі два тижні. У вбивстві підозрюють сина

У Самборі поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві рідної матері. За скоєне 47-річному місцевому мешканцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

Інформація про виявлення тіла літньої жінки в одній із квартир будинку на вулиці Шухевича надійшла вранці, 3 вересня, від мешканки міста Самбір.

Як встановили правоохоронці, загибла, 80-річна місцева мешканка, проживала у квартирі разом з 47-річним сином. На її тілі було виявлено ознаки насильницької смерті та гниття – мертва жінка пролежала на ліжку близько двох тижнів. Також встановлено, що до вбивства пенсіонерки причетний її син.

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Тіло загиблої скеровано на експертизу.

Зловмисника затримано. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні умисного вбивства. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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