У Львові викрили трьох іноземців, які порушили міграційне законодавство

У Львові затримали трьох громадян Республіки Туреччина віком 25, 26 та 30 років, що перебували в Україні незаконно. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, усі троє іноземців перебували в Україні понад дозволений законодавством строк. Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Тепер на них очікує примусове повернення до країни походження.

Нагадаємо, що від 1 вересня в Україні триває комплекс цільових профілактичних заходів «Мігрант», який проводиться з метою запобігання та протидії нелегальній міграції та іншим порушенням законодавства в міграційній сфері.

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За три дні проведення операції на Львівщині правоохоронці викрили дев’ятьох громадяни інших держав, які порушили міграційне законодавство України.