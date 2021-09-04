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У Львові стартував Молодвіж!Voice it

Андрій Котенський

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У Львові розпочався масштабний 24-годинний всеукраїнський молодіжний захід – Молодвіж!Voice it. Це захід нового формату, що об’єднав навколо себе молодіжне ком’юніті з усієї країни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Цьогоріч тема заходу – можливість виражатись. Він поділений на п’ять тематичних блоків: мовчи [або ні], шепочи [або ні], говори [або ні], кричи [або ні], реви [або ні]».

«Є речі, про які ми мовчимо, але думаємо щодня. Є розмови, про які ми шепочемо іншим вночі на кухні. Є наративи, про які постійно говорять, бо вони впливають на наше майбутнє. Є крик про байдужість, яка вбиває. Є речі, про які пора ревіти на повний голос. І є Молодвіж !Voice it – твоє місце сили», – зазначають організатори.

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Окрім основних блоків, на території будуть діяти різні цікаві локації. Зокрема, буде можливість пройти тестування на ВІЛ/СНІД та одразу отримати анонімний результат, відвідати майстер-клас по презервативах від проєкту «Dialog hub», завітати до Молодіжного бару та відверто поговорити про важливе завдяки партнерам заходу — проєкту «Мріємо та діємо», побувати у політклуб від УКУ, взяти участь у вільному мікрофоні від U-report Ukraine та не проспати ніч факапів.

Захід відбувається на території !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26) і завершиться у неділю враці, 5-го вересня.

Детальніше про подію можна дізнатися із її офіційних сторінок Facebook та Instagram.

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