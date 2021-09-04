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У Львові п’яний зі зброєю в руках погрожував перехожим

Андрій Котенський

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У Львові патрульні затримали озброєного чоловіка, що погрожував людям на Автостанції №2, яка розташована на вулиці Богдана Хмельницького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними патрульних, у п’ятницю ввечері, 3 серпня, надійшов виклик на АС №2, що на вулиці Богдана Хмельницького, невідомий чоловік з неадекватною поведінкою носить в руці пістолет. За словами заявника, чоловік зробив кілька пострілів.

Екіпаж патрульних прибувши на місце події виявив підозрюваного чоловіка. Під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет схожий на зброю.

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Також повідомляється, що 34-річний мешканець Львівського району мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Надалі справою займалися слідчі.

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