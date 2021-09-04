У Києві горів костел Святого Миколая

Ввечері п’ятниці, 3 вересня, у Києві спалахнув костел Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у місті Києві.

Повідомлення про пожежу на вул. Великій Васильківській, 77, що у Печерському районі столиці надійшло о 21:49.

На місці події встановлено, що пожежа виникла на 1 та 2 поверсі органного залу з розповсюдженням на покрівлю храму.

О 23:26 год. пожежу на площі 80 кв.м було ліквідовано.

Потерпілих – немає.

До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць техніки а також 80 чоловік особового складу.

Причина виникнення займання встановлюється.

Як відомо, Костел святого Миколая в Києві побудований в 1899–1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким за проєктом С. Валовського.

Внаслідок займання найбільших руйнацій зазнала покрівля та унікальний орган, що був спеціально створений для цієї будівлі.

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