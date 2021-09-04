У ДТП на трасі Київ–Чоп згорів дотла міжнародний пасажирський автобус

На Житомирщині поліція з’ясовує обставини ДТП за участі міжнародного автобуса, який після зіткненням із автовозом згорів вщент. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Житомирській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 4 вересня, о 04.20 год на 177 км автодороги Київ – Чоп у Пулинській територіальній громаді.

Після зіткнення з автовозом автобус загорівся. Внаслідок події 1 людина загинула та 11 звернулися за медичною допомогою.

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На місце події працює слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що водій автобуса «Neoplan”», 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя.

Після зіткнення виникло загоряння автобуса. У ньому знаходились 25 пасажирів, усі українці. Унаслідок події загинув другий водій «Неоплана», який у момент зіткнення відпочивав та щонайменше 11 пасажирів, зазнали тілесних ушкоджень.

Триває з’ясування усіх обставин трагедії.

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