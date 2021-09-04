ОСТАННІ НОВИНИ

У ДТП на трасі Київ–Чоп згорів дотла міжнародний пасажирський автобус

|

На Житомирщині поліція з’ясовує обставини ДТП за участі міжнародного автобуса, який після зіткненням із автовозом згорів вщент. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Житомирській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 4 вересня, о 04.20 год на 177 км автодороги Київ – Чоп у Пулинській територіальній громаді.

Після зіткнення з автовозом автобус загорівся. Внаслідок події 1 людина загинула та 11 звернулися за медичною допомогою.

Реклама партнерів

На місце події працює слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що водій автобуса «Neoplan”», 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя.

Після зіткнення виникло загоряння автобуса. У ньому знаходились 25 пасажирів, усі українці. Унаслідок події загинув другий водій «Неоплана», який у момент зіткнення відпочивав та щонайменше 11 пасажирів, зазнали тілесних ушкоджень.

Триває з’ясування усіх обставин трагедії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів