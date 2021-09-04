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Літак Wizz Air здійснив успішну аварійну посадку у Львові

Андрій Котенський

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Літак авіакомпанії Wizz Air, що здійснював рейс із Ларнаки (Кіпр) до Львова попросив аварійну посадку. Ніхто із людей не постраждав. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

За протоколом дій у таких ситуаціях до аеропорту було викликано всі служби, зокрема пожежні та швидкі.

За даними систем навігації Flightradar24 успішне приземлення літака у Львові відбулося о 12.39 год.

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Інформацію про цей випадок Львівському порталу також підтвердила керівниця аеропорту Тетяна Романовська.

«Все гаразд. Працюємо у штатному режимі», – повідомила Тетяна Романовська.

За її словами, на борту літака перебував 131 пасажир. Посадка пройшла успішно. Ніхто не постраждав.

«У суботу, 4 вересня, 2021 року о 12.13 год. ми отримали сигнал «тривога» про те, що літак авіакомпанії Wizz Air, який виконував рейс W6715 за маршрутом Ларнак–Львів, має проблеми з керуванням передньої стійки шасі. Літак здійснив успішну посадку о 12.39 год. На борту літака перебувало 131 пасажир. Ніхто не постраждав. Дякуємо за професійну роботу диспетчерів та пілотів», – додала Тетяна Романовська.

Фото: Ігор Сидин

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