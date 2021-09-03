За брехню про стрілянину з автомата львів’янин поплатиться штрафом

Раніше судимий 51-річний львів’янин заплатить 3400 грн штрафу за те, що сповістив правоохоронців про вигадану стрілянину. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у четвер ввечері, 2 вересня. Патрульні отримали виклик на вул. Пасічну, де зі слів заявника невідомий вчинив стрілянину, ймовірно з автомата Калашникова чи гвинтівки.

Виїхавши на місце, правоохоронці не виявили заявника, а інформація про стрілянину не підтвердилася.

Однак згодом поліцейські таки встановили місце перебування невідомого. Ним виявився 51-річний львів’янин, який раніше був судимий за хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

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На нього винесли постанову за ст.183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Тепер на порушника чекає штраф – 3400 гривень.

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