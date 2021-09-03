В «Дії» запустили послугу для призовників і військовозобов’язаних

В «Дії» з’явилась можливість змінити реєстрацію місця проживання військовозобов’язаних, резервістів і призовників. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві оборони України.

Послугою «Є-реєстрація» може скористатися молодь призовного віку, військовозобов’язані чи резервісти. Зайшовши на портал «Дія», потрібно заповнити електронну заяву, внести свої особисті дані й особистий номер реєстрації.

Відповідно до поданої заявки «Дія» робить запит до вже сформованого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Після перевірки інформації дані про нове місце реєстрації автоматично передаються до територіальних ЦНАПів. Тобто вся процедура займає мінімум часу, без черг та особистого відвідування.

«Це нововведення стосується насамперед тих людей, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів і в кого є наявні та правильно оформлені всі необхідні документи. Наразі ця система доступна лише для власників ID-карток. Раніше процедура зміни місця реєстрації займала від трьох днів, часто процес розтягувався на два тижні. Людям треба було відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, щоб знятися з військового обліку в одному місті та стати в іншому», – кажуть у Міноборони.

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Така послуга в «Дії» працює у тестовому режимі, наразі вона доступна у Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі, Кривому Розі, а також у Києві. Втім паралельно також доступний і паперовий варіант зміни реєстрації місця проживання, однак від нього Міноборони згодом хоче відмовитись.

«Наше завдання – у майбутньому максимально адаптувати новий сервіс у технічному плані під реалії сьогодення та взагалі відійти від печаток у документах», – йдеться у повідомленні.

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