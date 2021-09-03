У Львові відновили рейди на вуличних торговців

З 30 серпня у Львові відновили регулярні рейди задля ліквідації стихійної торгівлі у районах міста. Так, мешканців закликають бути обережними та не купувати неперевірену продукцію «з землі», яка може нашкодити здоров’ю. Натомість торговцям наголошують, що на львівських ринках є 940 вільних місць, які відповідним чином забезпечені у плані можливості торгівлі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Ми з понеділка проводимо щоденні рейди на територіях кожного району у відповідних точках. Крім того, ми аналізуємо і проводимо рейди і в інших локаціях, для того, щоб вилучати товар в підприємців, або в людей, які незаконно торгують. Також ми працюємо із керівниками ринків, щоб біля їхніх території не було стихійної торгівлі, і щоб вони залучали поліцію та приватні правоохоронні структури для того, щоб ліквідовувати її», – зазначила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

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Вона наголосила, що продукція, яку продають у такий спосіб, є неперевіреною, а відтак може шкодити здоров’ю.

«Стихійна торгівля є небезпечною для людей. Ми маємо прохання до мешканців міста – не купувати товар «із землі» та тротуарів, тому що сир, молоко, сметана, овочі та фрукти є неперевіреними на предмет придатності для споживання. Товари, зокрема продуктові, необхідно купувати на ринках або в магазинах, але не «із землі». Ми закликаємо усіх бути обережними та дбати про своє здоров’я, щоб не було негативних наслідків», – прокоментувала посадовиця.

Натомість торговців закликають продавати продукцію на міських ринках, де є понад 900 вільних місця для торгівлі.

«Є відповідні місця на ринках, де можна торгувати. Зокрема, 940 місць вільних місць ми виявили, провівши інвентаризацію по ринках. Там можна торгувати людям, які приїжджають із сіл і хочуть продати сир, молоко, фрукти та овочі. Ми просимо торгувати тільки в цих місцях, які є відповідним чином забезпечені у плані можливості торгівлі. Крім того, ми проговорювали з керівниками ринків, щоб там була адекватна ціна і щоб люди не оплачували великі гроші за те, що вони торгують на ринках сільськогосподарською продукцією», – підсумувала Ірина Маруняк.

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Фото: ЛМР