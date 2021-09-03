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У ДТП біля Рави-Руської постраждав мотоцикліст

Наталя Дуляба

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Неподалік Рави-Руської сталась аварія, у якій постраждав 31-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП виникла у четвер, 2 вересня, орієнтовно о 18:00 год. у селі Монастирок, що поблизу Рави-Руської.

Тут 22-річний водій автомобіля Audi A4, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу мотоциклу Alpha, за кермом якого був його 31-річний односельчанин. Внаслідок зіткнення мотоцикліста із різними травмами госпіталізували.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. На винуватця аварії чекає до трьох років обмеження волі із конфіскацією водійських прав до трьох років.

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Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, триває слідство.

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