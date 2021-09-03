«ПриватБанк» припинить роботу на кілька годин через технічні роботи

4 вересня з 01:00 год. до 06:00 год. очікується збій у роботі «ПриватБанку». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі банку.

У період проведення планових робіт з модернізації свого процесингового центру «ПриватБанк» короткочасно призупинить проведення транзакцій по картках, роботу «Приват24» для фізичних осіб і «Приват24 для бізнесу».

Також, під час цієї технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

Додамо, що з 7:00 год. ранку 4 вересня, обслуговування карток банку, «Приват24» та мережа самообслуговування працюватимуть у звичайному режимі.

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