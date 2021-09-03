Львівщина отримала ще понад 30 тисяч доз вакцини Pfizer

У п’ятницю, 3 вересня, Львівщина отримала понад 30 тисяч доз вакцини Pfizer. Про це інформує Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

В область доправили 31 590 доз вакцини, розробленої німецькою біотехнологічною компанією «BioNTech» спільно з американським фармакологічним концерном «Pfizer».

Вакцину внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 21 день.

«Пандемія COVID-19 змінила життя в тому вигляді, в якому ми його звикли бачити, від рутини до життєвих цілей та пріоритетів. Завдяки вакцинації життя може повернутися до нормальної форми. Я думаю, що люди дізналися багато нового про респіраторні патогени та віруси, і про те, як вони поширюються від однієї людини до іншої. Зі збільшенням кількості госпіталізацій все більше мешканців області вирішують зробити щеплення. Після двох доз вакцинації імунітет набувається лише за 2-3 тижні, а отже весь цей час необхідно бути обережними аби не заразитись. У міру зростання вакцинації у нашому суспільстві ми будемо краще захищені. Це розумна стратегія створення безпечного середовища», – наголосив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

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Зауважимо, 1 вересня Львівщина отримала ще понад 125 тисяч доз вакцини «AstraZeneca» та «Pfizer».

Нагадаємо, що на Львівщині функціонують 172 пункти щеплення та 18 центрів вакцинації. З графіками роботи останніх можна ознайомитися за посиланням.

Загалом в області провакцинували 582 471 особу, 244 876 – двома дозами.

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